Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanışı Boulder Türkiye Şampiyonası, 04 - 05 Ekim 2025 tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirildi. Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Mustafa Sacit Sümer Spor Tırmanış Boulder Türkiye Şampiyonasında Türkiye İkincisi oldu.NEVŞEHİR (İGFA) - Isparta‘da düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanışı Boulder Türkiye Şampiyonasında Gençler kategorisinde sporcumuz Mustafa Sacit Sümer Türkiye 2.si olup büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan organizasyonlarda defalarca şampiyonlukları bulunan ve en son Spor Tırmanış Gençler kategorisi Türkiye Şampiyonası’nda başarılı antrenör İrem Selen Kafalı nezaretinde hazırlanan Nevşehirli sporcu Mustafa Sacit Sümer yine büyük bir başarı elde ederek Türkiye ikinciliği elde etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada “Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanışı Boulder Türkiye Şampiyonasında Gençler kategorisinde Türkiye İkincisi olan sporcumuz Mustafa Sacit Sümer ve antrenörü İrem Selen Kafalı’yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.