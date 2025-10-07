TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi 10. sezonunun açılış haftasında 8 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Bnei Penlink Herzliya ile karşı karşıya gelecek. İsrail temsilcisiyle oynanacak karşılaşmaya güvenlik tedbirleri doğrultusunda Bulgaristan’ın Samokov şehri ev sahipliği yapacak.BURSA (İGFA) - FIBA organizasyonu olan Basketball Champions League’de (BCL) 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor.

Basketbol Şampiyonlar Ligi 10. sezonunda D Grubu’nda yer alan TOFAŞ, ilk hafta maçında İsrail temsilcisi Bnei Penlink Herzliya’yı ağırlayacak. Yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda Bulgaristan’ın Samokov şehrindeki Arena SamElyon’de oynanacak karşılaşma seyirciye kapalı şekilde gerçekleştirilecektir.

8 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak Avrupa mücadelesi TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Ventsislav Velikov (Bulgaristan) ve Ioannis Tsimpouris (Yunanistan) hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından ligde sıradaki maçını 11 Ekim Cumartesi günü saat 15.30’da evinde Türk Telekom ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında ise 14 Ekim Salı günü İtalya deplasmanında Trapani Shark ile kozlarını paylaşacak.

Grup liderlerinin doğrudan son 16 turuna yükseleceği şampiyonada gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan ekipler play-in maçları sonucunda play-off’a kalmaya çalışacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi 10. sezonun şampiyonu 7-10 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanacak Dörtlü Final organizasyonu sonucunda belli olacak.

PLAY-IN SERİSİ VE SON 16 GRUPLARI

Play-In ve Son 16 Turu için ek kura çekimi yapılmayacak. Normal sezon grup liderleri direkt olarak son 16 biletinin sahibi olacak. Gruplarında ikinci ve üçüncü sırayı alan takımlar, en iyi üç maçlık Play-In serisinde (A2 v B3, B2 v A3; C2 v D3, D2 v C3; E2 v F3, F2 v E3; G2 v H3, H2 v G3) birbirleriyle karşılaşacak ve her eşleşmenin galibi önceden belirlenmiş bir TOP 16 grubuna katılacak:

Grup I: A1, E1, C2/D3, G2/H3

Grup J: B1, F1, D2/C3, H2/G3

Grup K: C1, G1, B2/A3, E2/F3

Grup L: D1, H1, A2/B3, F2/E3