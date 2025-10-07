“Dünya Yürüyüş Günü” kapsamında Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinasyonunda, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle il genelinde eş zamanlı sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın farklı ilçelerinde belirlenen doğal ve açık alanlarda gerçekleştirilen eş zamanlı sağlıklı yaşam yürüyüşleri Orhaneli Sadağı Kanyonu, İznik Göl Sahili, Yenişehir Merkez, Keles Göleti, Gemlik Sahili ve Yıldırım Uludağ Zeyniler Köyü gibi noktalarda yapıldı.



Yürüyüşlere öğrencilerin yanı sıra öğretmenler, veliler, okul yöneticileri ve yerel idare temsilcileri de katılım sağladı.

Etkinlikte katılımcılar, fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekerek sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına katkıda bulundu.

“Sağlık için hareket et” ve “Her adım sağlığa” sloganları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşlerde, hareketli yaşam tarzının benimsenmesi vurgulandı.

Buluşmada söz alan Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, etkinliğin taşıdığı öneme dikkat çekerek, düzenlenen yürüyüşlerle öğrencilerde fiziksel aktivite alışkanlığını geliştirmeyi, toplumda hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı ve sportif faaliyetleri teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtirken, sağlıklı bir neslin inşasında bu tür farkındalık çalışmalarının önemine dikkati çekildi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, önümüzdeki dönemlerde de benzer etkinliklerle öğrencilere aktif yaşam alışkanlıklarını kazandıracağı kaydedildi.