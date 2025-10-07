Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102.yıl kutlamaları kapsamında “Muğla Büyükşehir Belediyesi Personel Cumhuriyet Kupası” düzenliyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede vatandaşların huzuru ve mutluluğu için çalışan personelinin bir araya gelerek kaynaşması, ekip ruhunu güçlendirmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını pekiştirmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 102.yılında “Muğla Büyükşehir Belediyesi Personel Cumhuriyet Kupası” düzenliyor.

Belediyenin Daire Başkanlıkları, şirketleri ve iştiraklerinde görev yapan çalışanlar arasında düzenlenen turnuva başladı. Bu yıl futbol branşında 24 takım, voleybol branşında ise 13 takım şampiyonluk için mücadele edecek.

7 – 27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası kapsamında futbol karşılaşmaları Kışla Halı Sahası’nda, voleybol maçları ise Düğerek Sosyal Tesisleri Spor Salonu’nda oynanacak. Turnuvanın açılışı futbol maçlarının başlama düdüğüyle yapıldı.

Etkinlik, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü kurumsal dayanışma kültürünü yansıtıyor. Turnuva boyunca takımlar arasında dostluk, centilmenlik ve birlik duygusunun ön planda olması bekleniyor. Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümüne özel olarak düzenlenen bu turnuva, hem çalışanlara moral ve motivasyon kazandıracak hem de sporun birleştirici gücüyle kurum içi iletişimi pekiştirecek. Turnuva, 27 Ekim’de oynanacak final maçları ve ödül töreniyle sona erecek.

Başkan Aras: “Turnuva, Belediye Ailemizin Birlik ve Beraberliğine Büyük Katkı Sağlayacak”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Kupası’nın açılışıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlarken, bizleri bir arada tutan değerlere, dayanışmaya ve birlikte üretmenin gücüne daha çok sarılmamız gerektiğine inanıyorum. 13 ilçemizde çalışan personelimiz bizim en büyük gücümüz. Bu tür etkinliklerle hem birbirimizi daha iyi tanıyor hem de Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı özgüven ve eşitlik ruhunu yaşatıyoruz. Sporun dostluk ve kardeşliği pekiştiren yönüyle bu turnuvanın, belediye ailemizin birlik ve beraberliğine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.”