Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2000 Evler Mahallesi’nde belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.NEVŞEHİR (İGFA) - 2000 Evler Mahallesi Kafeler Bölgesi olarak geçen ve 1. Etap dâhilinde 7 sokağı kapsayan çalışmaların startını veren Başkan Arı, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen alanları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

2000 Evler Mahallesi kafeler bölgesinin tamamını kapsayan planlama dahilinde Şehit Musa Taşdemir Sokak, Mustafa Paslanmaz Caddesi, 40. Sokak, 45. Sokak, 33. Sokak, 35. Sokak ve Şehit Yasin Börü Sokağı içine alan birinci etap çerçevesinde yürütülen çalışmalara katılıp vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Arı, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinden bilgiler aldı.

2000 Evler Mahallesi Kafeler Bölgesi 1. Etap çalışmaları kapsamında adı geçen cadde ve sokaklarda 20.000 Ton PMT ve 12.000 Ton civarında asfalt atılması planlanıyor.

Şehrin bütün arterleri ve mahallelerinde yol ve yaya kaldırımı yapımı, bakım ve onarımı, park yenileme, temizlik ve altyapı yenileme çalışmaları sürdüren Nevşehir Belediyesi ekipleri ve ilgili müdürlükler çalışmalarını titizlikle yürüterek konforlu ve modern yollar kazandırmak için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.