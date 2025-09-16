Kayseri’nin geleceğini şekillendirecek önemli başlıklar, MÜSİAD Kayseri Şubesi’nde gerçekleşen ziyarette ele alındı.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve yürütme kurulu üyeleri, MÜSİAD Kayseri Şubesi’ni ziyaret etti.

Kayseri iş dünyasının nabzını tutan ziyarette, şehrin ihracat vizyonu, üretim kapasitesi, dijital dönüşüm ve geçtiğimiz hafta kamuoyuna açıklanan Kayseri Şehir Endeksleri Projesi gündeme geldi.

MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer, ziyarette yaptığı konuşmada Kayseri’nin potansiyeline vurgu yaparak sert mesajlar verdi:

“Kayseri bugün 3 milyar 850 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmış durumda. Ancak bu rakam şehrimizin potansiyelini asla yansıtmıyor. Kayseri daha fazlasını hak ediyor. İhracatçılarımızı tek çatı altında buluşturacak bir ‘İhracatçılar Birliği’nin kurulması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu birlik sayesinde Kayseri, daha koordineli, daha güçlü ve daha etkili bir şekilde dünya pazarlarına açılacaktır.”

Başkan Akmermer, dijitalleşmenin üretim süreçlerindeki önemine de dikkat çekti:

“Artık üretim sadece sanayide değil, dijital dünyada da devam ediyor. Yapay zekâ, e-ticaret ve teknoloji yatırımları olmadan güçlü bir kalkınma mümkün değil. Kayseri iş dünyasının bu alanda öncü olması için MÜSİAD olarak sorumluluk üstleniyoruz.”

Geçtiğimiz hafta Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde açıklanan Kayseri Şehir Endeksleri Projesine de değinen Akmermer, şu ifadeleri kullandı:

“Şehir Endeksleri Projesi yalnızca Kayseri için değil, tüm Türkiye için model olacak bir çalışmadır. Ekonomiden kültüre, sosyal hayattan sanayiye kadar her alanda şehrimizin fotoğrafını çekecek ve geleceğe yol haritası sunacak bu proje, Kayseri’nin kalkınma vizyonu için tarihi bir adımdır.”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise Kayseri iş dünyasının Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğuna dikkat çekerek, siyasetin ve iş dünyasının ortak akılla hareket etmesinin önemini vurguladı.