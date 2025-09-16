İzmir Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz ve yükten düşmüş binek hayvanlara umut olmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Yükten Düşmüş Binek Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz binek hayvanlarının bakım ve tedavileri büyük bir özenle yapılıyor.

Sağlığına kavuşan at ve eşekleri sahiplenmek isteyen çiftçilerin merkeze başvurabileceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü Yükten Düşmüş Binek Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaralı ve güçten düşen sahipsiz binek hayvanları sağlığına kavuşturuyor. Veteriner hekimler ile çalışanlar tarafından özenle bakılan hayvanları sahiplenmek isteyen çiftçiler gerekli koşulları taşımaları halinde merkeze müracaat edebiliyor.

“İHTİYACI OLAN ÇİFTÇİLERİMİZ SAHİPLENEBİLİR”

Merkezde buluna 6 at ile 6 eşeğin genel sağlık durumlarının son derece iyi olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Murat Aras, “Bakımlarını yaptığımız hayvanları sahiplendirmek istiyoruz. İhtiyacı olan çiftçilerimiz sahiplenebilir. Doğrudan buraya gelip kimlik fotokopileri ile başvuru yapabilirler. Sadece binek hayvanları, yük hayvanları olduğu için çiftçi kayıt belgesine ihtiyaç var. Yurttaşların işletme sahibi olduğunu kanıtlamaları gerekiyor. Bunu kanıtladıkları takdirde, buradaki herhangi bir hayvanı hiçbir ücret ödemeden sahiplenebilirler” dedi.

“ÖZENLE BAKIYORUZ”

Hepsinin bakımlarının yanı sıra tüm testlerinin yapıldığını da belirten Aras, “Herhangi bir sağlık sorunları yok. Veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve bakıcı tarafından bize emanet edilen sahipsiz atlara özenle bakıyoruz. Gerekli konforu sağlayarak hayatlarına sağlıklı şekilde devam etmeleri için çalışıyoruz” diye konuştu.