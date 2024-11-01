Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin “Sağlıklı Muratpaşa Hareketi” kapsamında yetişkinlere yönelik düzenlediği sabah sporuyla, kent sakinleri güne zinde başlıyor.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, her çocuğun istediği spor dalında temel eğitim almasını ve yetişkinlerin sporu günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmesini hedefleyen “sporda toplumcu yaklaşım modeli” çerçevesinde düzenlenen sabah sporu etkinlikleri yoğun ilgi görüyor.

Zinde bir başlangıcın yanı sıra sosyalleşmenin de keyfini çıkaran katılımcılar sabah sporuna 100’ü aşkın kadın katıldı. Spora katılan Aylin Coşkun, çalıştığını ancak iş dışında spora vakit ayırmak istediğini, bu nedenle belediyenin düzenlediği etkinliklere mümkün olduğunca katılmaya çalıştığını söyledi. Haftada 3 gün yapılan spor programında bacak, kol ve karın gibi farklı kas gruplarının çalıştırıldığını belirten Coşkun, profesyonel bir sporcu olduğunu ve toplulukla çalışmanın kendisine daha çok keyif ve verim sağladığını dile getirdi.