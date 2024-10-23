Bursa Devlet Tiyatrosu, Miro Gavran’ın yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun dilimize çevirdiği ve Süheyla Elbaş’ın yönettiği “Mükemmel Partner” adlı oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Oyun, 24 Ekim Perşembe günü saat 18.00'de, Feraizcizade Oda Tiyatrosunda prömiyer yapacak.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosundan Yeni Oyun “Mükemmel Partner” seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Muharrem Dalfidan, Işıl Öztürk Sehlikoğlu ve Deniz Orakçı Yavuz’un rol aldığı oyunun; dekor tasarımını Nur Sinem Mete, kostüm tasarımını Özge Şenol, ışık tasarımını Ali Karaman, müziklerini Gürkan Çakıcı ve koreografisini Yalın Hatipoğlu üstleniyor.

Modern bir kadının ve modern dünyanın yarattığı “mükemmel erkek” arasındaki karmaşık ilişkiyi konu alan oyun, iş kadını Tina'nın tatminsizliği ile başlıyor.

Tina, hayalindeki mükemmel erkeği, android David'i yaratmayı başaran bilim insanı Barbara ile tanışınca, hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Ancak, bu macera aradığı partnerin gerçekten mükemmel olup olmadığını sorgulamasına neden oluyor.

Tiyatroseverleri keyifli bir yolculuğa çıkaracak “Mükemmel Partner”; ilişkilerdeki çelişkileri, beklentileri ve gerçekliği sorgularken, izleyicilere düşündürücü anlar sunmayı hedefliyor.