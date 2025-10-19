İzmir Büyükşehir Belediyesi, demokrasinin temel taşı olan muhtarlarla iş birliği halinde kentin dört bir yanına kesintisiz hizmet götürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na rahatlıkla ulaşarak mahallelerinin ihtiyaç ve sorunlarını aktarabilen muhtarlar, bölgelerine yapılan hizmetleri aktararak 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in 30 ilçesi, 1294 mahallesine hizmet ulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarıyla koordinasyon halinde çalışarak İzmirlilerin sorun ve ihtiyaçlarına çözüm oluyor.

Demokrasinin temel taşı olan muhtarlarla iletişim halinde olan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, onların taleplerine en hızlı şekilde yanıt verilmesine aracılık ediyor.

19 Ekim Muhtarlar Günü’nde muhtarlık kurumunun önemini aktaran muhtarlar, mahallelerine yapılan hizmetler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“HER ZAMAN ULAŞABİLİYORUZ”

Güzelbahçe Yelki Mahallesi Muhtarı Ayşe Görgülü, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte mahallemizde çok sayıda çalışma yaptık. Duraklarımız yapıldı, ova yolları için iş makinesi getirildi. Dereleri temizlediler, ilaçlamayı çok güzel yaptılar. Bunun gibi pek çok çalışmadan söz edebilirim. Her zaman ulaşabiliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza Yelki Mahallesi’ne verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Menemen Türkmenköy Mahallesi Muhtarı Ali Çıvgın ise “Üç dönemdir muhtarlık yapıyorum. Halkımızın daha refah şekilde yaşamasını sağlamak için yetkililerle sürekli irtibat halindeyiz. Yerel yönetimlerden güzel hizmetler alıyoruz. Öncelikli işlerimizi belediyelerimiz iyi bir şekilde yapıyor. Görevde kaldığımız sürece vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek zorundayız” ifadelerini kullandı.