Bu, Türkiye Yüzyılını, anamızı ağlatan eskilerle karşılamak değil mi?

Eskicilik merakı yeni değil zira... Önceki seçimin de ana temasıydı ve belli ki ders almamışlar hala... Allah akıl fikir versin o vakit...

İktidar açık alan bırakmayınca yine "bit pazarına dalmışlar demek ki... Birde önerilenlerin yarısı, zaten anaya ve yasalarda var; onun için de: sadece "daha etkin uygulayacağız" diyebiliyorlar...

Peki, kime ve neye göre? Kalan diğer kısımlar da anayasa değişikliği gerektiriyor... Yani ya 400 vekile ya da referanduma tabi... Hangi çelişkisini anlatacağınız konusunda ciddi bir "çelişkiler yarışı" oluyor zihninizde... Toplumun "duygusal düğmelerine" basarak