Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti’den TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdüANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde DEM Parti heyetini kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre saat 15:00’te başlayan görüşmede, DEM Parti TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.