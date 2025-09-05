Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde 17,5 milyon TL’lik yatırımla şehir içi yolları yeniledi. Atatürk ve Uğur Mumcu Bulvarları gibi yoğun caddelerde sıcak asfalt çalışması tamamlanırken, kırsal mahallelerdeki yol düzenlemeleri devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla 17 milyon 500 bin TL’lik yatırımla gerçekleştirdiği asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı.

Şehir merkezindeki yoğun trafiğe sahip cadde ve bulvarlarda kullanım ömrünü tamamlayan yollar yenilenerek vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşması sağlandı.

Proje kapsamında, Atatürk Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Zihni Derin Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Recai Güreli Caddesi’nde mevcut asfaltlar sökülerek yerine sıcak asfalt kaplama uygulandı. Toplam 5 bin 250 metrelik yol yenileme çalışması tamamlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli İnşaat Mühendisi İpek Dela Aydın, “Başkanımız Ahmet Aras’ın güvenli ve konforlu ulaşıma verdiği önem doğrultusunda, Menteşe’de 17,5 milyon TL’lik yatırımla asfalt yenileme çalışmalarını başarıyla tamamladık” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe’deki yatırımların vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediğini vurguladı. Aras, “Şehir merkezi ve kırsal mahallelerimizde yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışıyoruz. İlçe belediyelerimizle iş birliği ve uyum içinde, Muğla’nın her noktasında hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.