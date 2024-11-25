Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadın personelleri ile bir araya geldi.

MUĞLA (İGFA) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Mor Otobüsler, Mor Duraklar gibi farkındalık yaratan hizmetleri hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da kadın personelleri ile bir araya geldi ve onlara çiçek dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca kamu ve sivil toplum temsilcileriyle ortaklaşa ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Önleyici Politikalar Çalıştayı’ düzenleyerek kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Başkan Aras; “Cesurca hareket ederek toplumsal şiddeti hep birlikte bitirebiliriz.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras,25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında; Zabıta, İtfaiye, Ulaşım, Güvenlik, çevre, park bahçe birimlerinde çalışan kadın personelleri ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras,personel buluşmasında son yıllarda kadınlara yönelik şiddet olaylarında büyük artış olduğunu; bu sorunun çözümü için herkese büyük vazife düştüğünü belirtti.

Başkan Aras; “Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Bu konuyu çok önemsiyoruz ve göreve gelir gelmez kurumumuzda şiddeti, mobbingi, tacizi önlemek için Şiddete ‘Karşı Tutum Belgesi’ni imzaladık. Burada tabi siz kadın çalışanlarımıza da görev düşüyor. Sizlerde herhangi bir şekilde böyle bir konuya şahit olduğunuzda saklamayacak, hiç bunun derdini taşımayacaksınız. Anında ilgili birime bildireceksiniz, biz de gereğini yapacağız. Bazı şeyleri görmezden gelirsek, işimden olur muyum, etrafım ne der diye düşünürsek bu işlerin tırmandığını ve sonunun kötü bittiğini biliyoruz. Cesurca hareket ederek toplumsal şiddeti hep birlikte bitirebiliriz. Büyükşehir olarak kadın istihdamını önem veriyor ve her alanda kadınlarımızın istihdamını sağlıyoruz. Böylece kadınlarımızın ekonomik özgürlüğünü kazanmasını, ayaklarının yere sağlam basmasını amaçlıyoruz.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye BaşkanıAhmet Aras, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri de unutmadı. İl merkezinde bazı okulları ziyaret eden Başkan Aras; bu özel günde özellikle kadın öğretmenlere öncelik verdi ve onların 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğrenciler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde il genelinde görev yapan öğretmenleri bir araya getiren yemek düzenledi.