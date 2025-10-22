Muğla Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli bir kent oluşturmak amacıyla “Muğla İli Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)” çalıştayını gerçekleştirdi.

MUĞLA (İGFA) - Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen “Muğla İli Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)” Çalıştayına İzEnerji A.Ş. Manisa Enerji A.Ş., Denizli Enerji A.Ş., Bursa Enerji A.Ş., ENVERÇEVKO, Muğla Barosu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe belediye ve Şoförler Odası, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı.

22 Ekim’de Milas’ta, 24 Ekim’de ise Dalaman’da devam edecek çalıştaylarla, atık, enerji ve ulaşım sektörlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması; tarım, turizm ve su yönetimi gibi alanlarda iklim değişikliğine uyum stratejilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

“MUĞLA’YI 2050’DE KARBON NÖTR KENT YAPACAĞIZ”

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Cihan Dündar, iklim krizinin artık küresel bir mücadele alanı olduğunu vurguladı.

“Resmî verilere göre son 10 yıl, kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen 1,5 santigrat derecelik kritik eşik aşıldı. Kış aylarında sıcaklığın 2 derece artması, kar yağışını azaltarak su döngüsünü olumsuz etkiliyor” diyen Dündar, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyoekonomik ve sağlık sorunlarını da derinleştirdiğine dikkat çekti.

Dündar, Büyükşehir Belediyesi olarak iklim öngörülerini dikkate alarak Muğla’nın çevre, enerji ve iklim stratejilerini bütüncül biçimde planladıklarını belirtti:

“15 Mayıs Dünya İklim Günü’nde yerel taraflar konferansını düzenledik ve ‘Muğla İklim Deklarasyonu’nu yayımladık. Başkanımız Ahmet Aras bu deklarasyonu Bakü’de düzenlenen COP29’da dünyaya anlattı. Ardından Nice’teki BM Okyanus Konferansı ve Bonn’daki Cesur Şehirler Zirvesi’nde de Muğla’nın çalışmalarını paylaştık. Son olarak Brüksel’de düzenlenen Avrupa İklim Zirvesi’ne katılan tek Türk belediyesi olarak COP30 öncesi vizyonumuzu aktardık.”

Muğla’nın karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltmayı hedeflediklerini hatırlatan Dündar, bu taahhüdün belediye meclisi kararıyla 2050 yılına kadar uzatıldığını belirtti:

“2050 yılına kadar Muğla’yı karbon nötr bir kent yapma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca Türkiye’de bir ilk olarak Sanal İklim Merkezi’ni kurduk. Vatandaşlarımız bu platform üzerinden altı aylık sıcaklık ve yağış tahminlerine, hava kalitesi verilerine erişebiliyor.”

“İKLİM SORUNLARI YERELDE ÇÖZÜLMELİ”

İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın ise iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca teorik planlarda kalmaması gerektiğini vurguladı:

“Emisyon azaltımı konusunda her ilin kendi yerel koşullarına göre plan yapması gerekiyor. Konya’nın, Muğla’nın ya da İstanbul’un iklim eylem planı birbirinden farklı olmalı. Türkiye’nin iklim hedeflerini yerele indirgemek zorundayız. Geleceğin üç büyük kriz alanı su, gıda ve enerji olacak. Suyu karada tutmak hepimizin politikası olmalı.”

Dr. Yalçın, şehirlerin planlamasında tarım alanları ve yerleşim bölgelerinin uzun vadeli iklim senaryolarına göre düzenlenmesi gerektiğini belirterek, “Yerel yönetimlerin merkezi idareyle iş birliği içinde çalışması ve tüm paydaşların SECAP çıktıları hakkında bilgi sahibi olması büyük önem taşıyor” dedi.