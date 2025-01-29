Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevre koruma ve sürdürülebilir yaşam ilkeleri doğrultusunda yürüttüğü hukuki mücadelesinde önemli bir başarı elde etti. Yatağan’da bulunan termik santralin, yeraltı maden arama ruhsatı Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava sonucunda iptal edildi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevre koruma konusundaki kararlılığını hukuki bir zaferle taçlandırdı. Yatağan bulunan termik santralinin yeraltı maden arama ruhsatının iptali yönünde alınan mahkeme kararı, çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak halk sağlığını koruma hedefinde önemli bir adım oldu.

İzmir Bölge Mahkemesi Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı yeraltı maden arama ruhsatı iptali davasında önceki yargı kararlarıyla “ÇED gerekli değildir” yönündeki karar ve izinlerin iptal edilmiş olmasını dikkate alarak, ruhsatın geçerliliği için gerekli koşulların sağlanmadığına hükmetti.Bu doğrultuda, termik santralinyeraltı maden arama ruhsatı iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu dava sonucunda Yatağan ve bölgesinin yeraltı su kaynaklarını olumsuz etkileyecek maden aramasının önüne geçildi.

Başkan Aras, “Muğla’nın Doğal Yaşamına Zarar Verecek Her Oluşumun Karşısındayız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yatağan’daki yeraltı su kaynakları için verdiğimiz hukuki mücadele, çevreyi ve halk sağlığını koruma yönündeki hassasiyetimizin bir yansımasıdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, çevre sağlığını ve ekonomik yaşamı bir denge içerisinde koruyacak çözümler üretmeye kararlıyız. Kazandığımız bu dava ile Muğla’nın doğal yaşamına zarar verecek her oluşumun karşısında olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar açtığımız 227 dava bunun göstergesidir. İlimiz genelinde yüzde 65 maden arama ruhsatı var. Bu izinler bizim geleceğimizi, suyumuzu ve toprağımızı tehdit ediyor. Bu kazandığımız dava Yatağan ve bölgesinin yeraltı kaynaklarını korumada önemli bir adım oldu. Muğla’mızın doğasını, havasını ve suyunu korumaya devam edeceğiz.” dedi.