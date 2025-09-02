Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, çocuk oyun alanı bulunan parklara güvenlik kamerası sistemi kurma çalışmalarına başladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla çocuk oyun alanı bulunan parklara güvenlik kameraları yerleştiriyor.

Çalışmaların ilk aşaması Menteşe ilçesinde hayata geçirildi. İlk adım olarak Teyyare MeydanıÜretkent Parkı’nda kamera sistemleri kuruldu ve ardından Muğla 2000 Derneği Parkı’nda da çalışmalar başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi, uygulamayı diğer ilçelerdeki çocuk oyun alanı bulunan parkları da kapsayacak şekilde yaygınlaştıracak.

Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında çocukların günlük güvenliğini öncelikli hedef olarak belirledi. Kurulacak güvenlik kameraları sayesinde olası kazalar veya kaybolma gibi durumlara hızlı müdahale imkânı sağlanacak. Ayrıca sistem, çocuk istismarının önüne geçmede de önemli bir rol oynayacak. Kameralar caydırıcı bir unsur olarak işlev görürken, olumsuz bir durumda kaydedilen görüntüler adli mercilere somut delil olarak sunulabilecek.

ÜCRETSİZ Wİ-Fİ İLE DAHA KONFORLU PARKLAR

Çalışmalar tamamlandığında, parklar yalnızca güvenli bir oyun alanı olmakla kalmayacak; aynı zamanda vatandaşlara ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunulacak. Bu sayede hem çocuklar hem de aileler, parkları daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabilecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Çocuklarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. Parklarımızı güvenlik kameralarıyla donatarak, hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin huzur içinde vakit geçirmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışma sadece Menteşe ilçesiyle sınırlı kalmayacak; kent genelindeki tüm parklarımızda uygulanacak. Amacımız, çocuklara güvenli bir oyun alanı sağlamak ve ailelerimizin içinin rahat olmasını temin etmektir. Büyükşehir Belediyesi olarak, çocuklarımızın güvenliği için bu çalışmaları kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürdüreceğiz.” dedi.