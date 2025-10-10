Milas’ta yaşayan Göktuğ Kurt ve Mehmet Ayaz nadir görülen kas hastalığı olan (Duchenne Musküler Distrofi) DMD ile mücadele ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Milas Belediyesi de çocukların yanlarında olarak gelişimlerine destek sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor.

Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde bulunan kapalı yüzme havuzunda çocukları yüzme sporuyla tanıştıran Milas Belediyesi, Göktuğ ve Mehmet için haftada bir saat özel seanslar gerçekleştiriyor.

Kasların güçlenmesine ve eklemlerin korunmasına yardımcı olan en güvenli egzersizlerden biri olan yüzme sporuyla DMD hastası çocukların hem fiziksel gelişimlerine destek olmak hem de suyla güvenli, keyifli bir bağ kurmaları hedefleniyor. Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yer alan yüzme antrenörü eşliğinde çalışmalarını gerçekleştiren çocuklar, eğitmenlerinin verdiği direktifleri uygulayıp keyifle vakit geçirerek sağlıklı bir yaşam noktasında sağlam adımlar atıyor.