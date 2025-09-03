Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Milas Belediyesi bünyesinde görev yapan zabıta personellerinin haftalarını kutladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde zabıtaların toplumun sağlığı ve güvenliği için önemli görevler üstlendiğini belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ilçemizde ve ülkemizin farklı coğrafyalarında bulunan belediyelerde görev yapan tüm zabıta personellerine görevlerinde başarılar diledi.

Kahvaltıya geçilmeden önce bir konuşma gerçekleştiren Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle birlikteyiz. Zabıta personelimiz görev yaptığı süre içerisinde toplumun sağlığı, güvenliği ve korunması açısından önemli görevler üstleniyor. Sabahtan akşama kadar toplum düzenini sağlamak ve kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın huzuru için çalışmalar yapıyor. İntizamı ve düzeni koyma görevi siz değerli zabıta personelimizindir. Bu konuda görevi layıkıyla yaptığınıza inanıyorum. Bundan sonra da aynı şevk ve tempoda yapacağınıza da inanıyorum.

Bu sene zabıta kadromuza takviyeler yaptık. Yeni göreve başlayan personellerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Daha önceden bu yana görev yapan personellerimizin de yeni çalışma arkadaşlarına ağabeylik, ablalık yapacağına inanıyorum. Bu vesileyle ilçemizde görev yapan zabıta personellerimiz ve ülkemizin her coğrafyasındaki belediyelerimizde çalışan zabıtaların 1-7 Eylül Zabıta Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.