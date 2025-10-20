Muğla Dalaman’da “Merkez Mahallesi Muhtarlık Binası” ile Nisan ayında kalp rahatsızlığından dolayı yaşamını yitiren 12 yaşındaki Öykü Nas Meşe’nin adının yaşatılacağı “Halkevi” düzenlenen törenle hizmete açıldı.MUĞLA (İGFA) - Açılış törenine Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Genel Koordinatörü Durmuş Ali Öztürk, Belediye Meclis Üyeleri, Dalaman Muhtarları ve Azaları Derneği Başkanı, Merkez Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Yaman, Öykü Nas Meşe’nin babası Erdal ve annesi Dilek Meşe, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÖYKÜ’MÜZÜN İSMİ İNSANLARA DOKUNACAK BİR YERDE YAŞAYACAK”

Törende duygusal bir konuşma yapan Öykü Nas Meşe’nin babası Erdal Meşe, şunları söyledi: “Bugün burada, benim ve eşim için çok özel, çok anlamlı bir günü yaşıyoruz. Çünkü burada, canım kızım, biricik Öykü Nas Meşe’nin adı yaşayacak. Küçücük kalbiyle dünyamızı güzelleştiren, gülüşüyle hayatımıza ışık katan Öykü’müzü kalp rahatsızlığı nedeniyle kaybettik. Rabbim, hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın… Onun yokluğu tarif edilemez bir acı. Ama bugün, Öykü’müzün ismi bu güzel mekânda, insanlara dokunacak bir yerde yaşayacak. Bu da bizim için tarifsiz bir teselli, tarifsiz bir gurur. Evladımın adının Dalaman’da yaşamasına vesile olan Dalaman Kaymakamımız Sayın Mesut Yakuta’ya, Dalaman Belediye Başkanımız Sayın Sezer Durmuş’a ve Belediye Meclisimize yürekten teşekkür ediyorum.”

Dalaman Muhtarları ve Azaları Derneği Başkanı, Merkez Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Yaman da açılışta yaptığı konuşmada, Halkevi ve Muhtarlık binasının yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

“ÖYKÜ NAS MEŞE’NİN İSMİ ÖMÜR BOYU YAŞAYACAK”

Dalaman’da 4. Halkevi’ni ve Merkez Mahallesi Muhtarlık Binası’nı hizmete açtıklarını belirten Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, her iki yapının da mahallelerde dayanışmayı, paylaşmayı ve hizmeti güçlendirecek önemli yatırımlar olduğunu söyledi.

Başkan Durmuş konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu Halkevi yalnızca bir sosyal alan değil, yüreklerimize dokunan özel bir anlam da taşıyor. Belediyemiz personellerinden Erdal Meşe’nin, henüz 12 yaşında kalp rahatsızlığından dolayı kaybettiğimiz evladı Öykü Nas Meşe’nin adını bu Halkevi’ne verdik. Küçücük yaşında aramızdan ayrılan Öykü Nas, hepimizin yüreğinde derin bir iz bıraktı. Bugün onun adını, Dalaman’da ömür boyu yaşayacak bir sevgiye, bir umuda, bir birlik sembolüne dönüştürüyoruz.

Öykü Nas Meşe Halkevi; çocuklarımızın neşeyle oyunlar oynadığı, gençlerimizin umutla geleceğe baktığı, kadınlarımızın güçlendiği, komşularımızın bir araya geldiği bir yer olacak. Bu vesileyle, belediyemizin değerli personeline ve ailesine sabır diliyor, evlatlarının ismini yaşatma imkânını bize verdikleri için teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerime de bu anlamlı günde bizimle oldukları için minnettarım. Öykü Nas Meşe Halkevi ve Merkez Mahallesi Muhtarlık Binası’nın Dalaman’ımıza ve muhtarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

“TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAN HERKESE MİNNETTARIZ”

Açılışta konuşan Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde anlamlı bir tesisin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bugün hem Merkez Mahallesi Muhtarlık Binası’nı hem de geçen sene ebediyete uğurladığımız Öykü Nas Meşe kızımızın adının yaşatılacağı bu güzel tesisi hizmete açıyoruz. Bu çalışmayı ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediyemize ve Dalaman Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İlçemizi daha yaşanabilir, daha güzel bir yer haline getirmek için taş üstüne taş koyan herkese minnettarız. İnşallah bu tür yatırımlar hem devletimiz hem de yerel yönetimler tarafından ilçemize kazandırılmaya devam edecektir.”

Konuşmaların ardından Öykü Nas Meşe Halkevi ve Merkez Mahallesi Muhtarlık Binası hizmete açıldı. Törenin ardından Kaymakam Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Yaman ve ilçe protokolü tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.