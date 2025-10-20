Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhuriyetimizin 102. yılı anısına düzenlenen “Camın Çağdaş Yüzü” sergisi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Cam sanatının zarafetini ve çağdaş yorumlarını bir araya getiren sergi, Türkiye’nin önde gelen cam sanatçılarının eserlerine ev sahipliği yapıyor. Sergide, camın hem kırılgan hem de dirençli doğasından ilham alan birbirinden özgün eserler, ışık, renk, doku ve biçimle yeniden hayat buluyor.

Açılış törenine Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, önceki dönem Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi Müdürü Emriye Yurt ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Eskişehir’in adeta bir müzeler şehri olduğuna dikkat çeken Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi Müdürü Yurt, “Bakanlığımız, Kültür Vakıfları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün Cumhuriyetimiz ’in 102’nci yılına özel düzenlemiş olduğu sergilerimizden birini de Kent Müzeleri Kompleksinde açtık. Bu sergiye dâhil oldukları için Büyükşehir Belediyemize de çok teşekkür ediyoruz. Pek çok müzesiyle ilimize katkı sağladığı için de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

Başkan Ünlüce de konuşmasında sanatın kalbinin Eskişehir’de attığına vurgu yaparak, “Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Hocam, müzenin kuruluşunda ilk günden itibaren çok büyük bir titizlikle çalışarak ve sadece şehrimizden, ülkemizden değil dünyanın pek çok yerinden cam eserleri müzemize kazandırarak bugün bize çok gurur duyduğumuz müzeyi kazandırdı. Biraz sonra burada izleyeceğimiz beraber göreceğimiz sanat eserlerini bizlere hediye eden sanatçılarımızın da ne yazık ki çoğu yurt dışında olduğu için bugün aramızda olamadılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sanatın kalbi Eskişehir'den atmaya devam edecek. Eskişehir birçok konuda ilklerin şehri ama onu diğer şehirlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri olan sanatın ve kültürün başkenti olmaya her zaman devam edecek.” diye konuştu.

Sergi, çağdaş cam sanatının Türkiye’deki güçlü örneklerini bir araya getirirken, sanatın birleştirici gücüyle Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlamanın gururunu yaşatıyor.

“Camın Çağdaş Yüzü” sergisi, 7 Kasım tarihine kadar Kent Müzeleri Kompleksi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.