Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula’nın Ataköy-Yeşilova, Çıtlık –Elmalı ve Çörüş mahallelerinde 17 milyon 500 bin TL’lik yatırımla yol yapım çalışmalarına başladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarında güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ula ilçesinde Ataköy-Yeşilova, Çıtlık-Elmalı ve Çörüş mahallelerinde toplam 17 milyon 500 bin TL’lik yol yapım çalışması başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Ataköy-Yeşilova mahalle yolunda 4 bin 900 metre, Çıtlık -Elmalı yolunda bin 500 metre, Çörüş mahalle yolunda 3 bin 200 metre, boyunca zemin düzenleme, plent miks temel serimi ve 1. kat sathi kaplama imalatları yapılıyor.

Çörüş Mahalle Muhtarı Veysel Keskin, “Yolumuz kötü durumdaydı çok fazla bozulma vardı. Büyükşehir Belediyemize yolumuzun yapımı için müracaat ettik. Talebimizi hemen karşıladılar ve çalışmalara başladılar. Çalışmalar sayesinde bu köy görmediği yola kavuşacak. Ahmet Başkanımız kırsal-kentsel gibi bir ayrım yapmıyor. Tüm belediyeleri bütünleştirip her yere hizmet götürmeye çalışıyor. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

Ula Çörüş Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Şahyılmaz, “Yolumuz kışları bozuluyordu, yapıldığı için çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras sağ olsun talebimize karşılık verdi, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Başkanımızın kırsala verdiği önemin farkındayız.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kırsalda da kent merkezinde de hiçbir ayrım gözetmeksizin yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ula’da başlattığımız yol yapım çalışmalarıyla hemşehrilerimizin uzun yıllardır beklediği yolları modern ve güvenli hale getiriyoruz. Muğla’mızın geleceği için planlı, kalıcı ve ihtiyaçlara cevap veren yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.