Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılıöncesinde kent genelinde birçok okulda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, eğitime katkı sağlamak ve çocukların daha iyi koşullarda eğitim almasını desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, 2025-2026 eğitim öğretim yılıöncesinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Ayrıca çocuklarda tarih bilinci ve milli kimlik duygusunu pekiştirmek amacıyla Atatürk büstü ile Atatürk köşesi çalışmaları da gerçekleştirildi.

OKULLARDA BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yapılan çalışmalar kapsamında okul bahçesine Atatürk büstü yerleştirilirken, iç ve dış cephe boyamaları, tuvaletlerin bakım-onarımı, su tesisatlarının yenilenmesi, sınıf kapılarının yenilenmesi, okul içi Atatürk köşesi düzenlemesi ve parke döşeme işlemleri gerçekleştirdi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatına eşit koşullarda devam edebilmesi için kırsal mahallelerden ilçe merkezlerine kadar geniş bir alanda desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi artan maliyetler karşısında ailelerin yükünü hafifletmek için özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının kıyafet, kırtasiye ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor. Böylece hem eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunuluyor hem de ailelerin maddi olarak rahatlaması sağlanıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların daha güvenli, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda eğitim alabilmeleri için her zaman yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Okullarımızı yeni döneme hazırlarken sadece bakım-onarım yapmakla kalmadık, aynı zamanda çocuklarımızın milli değerlerini güçlendirecek düzenlemeler de hayata geçirdik. Eğitimde fırsat eşitliği bizim için çok önemli. Özellikle dar gelirli ailelerimizin çocuklarının kıyafet, kırtasiye ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak onların derslerine daha rahat odaklanmalarını sağlıyoruz. Çünkü hiçbir çocuğumuzun ekonomik sebepler yüzünden eğitimden geri kalmasını istemiyoruz.

Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak, çocuklarımız için en iyisini yapmaya devam edeceğiz.” dedi.