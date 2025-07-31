Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde kurulan Kadın Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.MUĞLA (İGFA) - Açılışa Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun, Süreyya Öneş Derici, Gizem Özcan ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın yanı sıra mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadınlara ücretsiz danışmanlık, meslek edindirme ve sosyal destek hizmetlerinin sunulacağı merkez, aynı zamanda çocuklar için güvenli oyun alanlarıyla da dikkat çekiyor. Kadınların üretime katılımını desteklemeyi, sosyal hayatta daha aktif roller üstlenmelerine katkı sunmayı hedefleyen merkez; yerel yönetimlerin toplumsal eşitlik vizyonunun somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezleri'nde eğitim alan kursiyerlerden Yaren Tahtalı, bez bebek atölyesindeki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

“KADIN YAŞAM MERKEZLERİ KADINLARA GÜVENLİ ALAN SUNUYOR”

“Bez bebek atölyesinde ürettiğimiz oyuncaklar bize ve çocuklarımıza umut oluyor. Onları sevgiyle hazırlıyoruz” diyen Tahtalı, merkezde sağlanan imkanların hayatını değiştirdiğini vurguladı. Üç yaşında bir kızım var. Daha önce kimsem olmadığı için hiçbir kursa katılamıyordum. Merkezdeki oyun alanı sayesinde artık çocuğumu güvenle bırakabiliyor, kurslara katılabiliyorum” diyen Tahtalı, sağlanan destek için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti.

DEMİREL: “HAYALİMİZDİ, GERÇEK OLDU”

Yeşilyurt Kadın Yaşam Merkezi’nin açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özge Demirel projenin bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu belirtti: “Bu merkezler, kadınların nefes aldığı, dönüştüğü, güçlendiği alanlar. Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle her ilçeye ulaştırmak istiyoruz.”

BAŞKAN KÖKSAL: “YEŞİLYURT, TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜN YENİ ADRESİ OLACAK”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal merkezin sadece fiziki bir yatırım değil, aynı zamanda bir zihniyet dönüşümünü temsil ettiğini vurguladı. “Büyükşehir yasası sonrası kapanan belde belediyelerimizin birçoğu atıl durumda bırakılmıştı. Göreve geldiğimizde bu yapıları tekrar toplumla buluşturmak için harekete geçtik,” dedi.