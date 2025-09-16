Muğla Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından başlatılan Teknik Destek Programı kapsamında "Kadınlar Dönüşüyor Toplum Değişiyor E-Ticaret Eğitim Programı" projesi ile hibe almaya hak kazandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimciliğini desteklemek ve dijital dönüşümü teşvik etmek amacıyla önemli bir projeye imza attı. Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı destek sağlamak amacıyla GEKA tarafından başlatılan Teknik Destek Programı kapsamında "Kadınlar Dönüşüyor Toplum Değişiyor E-Ticaret Eğitim Programı" projesi ile hibe almaya hak kazandı.

YEREL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK PROJE

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Kadınlar Dönüşüyor Toplum Değişiyor E-Ticaret Eğitim Programı" projesi kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve dijital dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla tasarlandı.

KADINLAR E-TİCARETE ADIM ATIYOR

Başarılı bulunan proje kapsamında Menteşe’nin Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Kadın Yaşam Merkezinde meslek edindirme atölyelerini tamamlayan kadınlara yönelik e-satış, e-ticaret ve dijital girişimcilik konularında kapsamlı eğitim verilecek.

DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK VE E-SATIŞ EĞİTİMİ VERİLECEK

Program ile hedef kitlenin internette satış yapmasının sağlanması, nitelikli insan kaynağının artırılması, daha fazla kadın girişimcinin dijital mecralarda e-ticarete başlaması ve bu yolla bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor. Eğitim programı tamamlandığında katılımcı kadınların e-ticaret platformlarında kendi işletmelerini kurmaları ve sürdürülebilir gelir elde etmeleri amaçlanıyor.

BAŞKAN ARAS: “KADINLARIN DONANIM KAZANMALARINI SAĞLAYACAĞIZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kadınların üretimde, ticarette ve girişimcilikte daha fazla yer alması, toplumun her alanında kalkınmayı hızlandıran en önemli unsurlardan biridir. Dijitalleşmenin hızla arttığı günümüzde e-ticaret, kadınlarımızın ekonomik hayata katılımı için büyük fırsatlar sunuyor.

Kadın Yaşam Merkezlerimizde meslek edindirme atölyelerini başarıyla tamamlayan kadınların bu eğitim programıyla dijital girişimcilik alanında da donanım kazanmalarını sağlayacağız. Bu sayede hem kadınlarımızın ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirecek hem de şehrimizin dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunacağız. Kadınların değişimiyle toplumun da değişeceğine inanıyor, bu dönüşüme öncülük etmekten gurur duyuyoruz.” dedi.