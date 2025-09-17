Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman’ın hayatını anlatan “Vali Hanım” belgeseli, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla izleyiciyle buluşuyor.

MUĞLA (İGFA) - Yapımcılığını gazeteci-yazar Özlem Özdemir, yönetmenliğini ise Gülay Ayyıldız Yiğitcan’ın üstlendiği “Vali Hanım” belgeseli Türkiye’nin ilk kadın valisinin yaşam öyküsünü izleyicilere ayrıntıları ile anlatacak. Belgeselin gösterim tarihine ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

Belgesel, Lale Aytaman’ın çocukluk yıllarından başlayarak aile yaşamı, eğitim süreci, diplomatik kariyeri ve Türkiye’nin ilk kadın valisi oluşuna uzanan hayatını ilk kez kendi ağzından aktarıyor. Lale Hanım’ın ailesi ve yakın çevresiyle yapılan röportajların yanı sıra titiz bir arşiv çalışması da belgeselde yer alıyor. Film, aynı zamanda Türkiye’nin 90’lı yıllarına ışık tutuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yapım sponsorluğunu üstlendiği “Vali Hanım”, yalnızca bir kadının başarı hikayesini anlatmakla kalmıyor; toplumsal cinsiyet algısına da ayna tutuyor ve geleceğin kadınlarına ilham olacak bir öykü sunuyor.

Lale Aytaman Kimdir?

1991 yılında Muğla Valisi olarak göreve başlayan Lale Aytaman, çevre koruma projeleri, geleneksel el sanatlarının desteklenmesi ve kadınların üretime katılması yönünde önemli çalışmalar yürüttü. 1995 yılında milletvekili seçilen Aytaman, Kadının Statüsünü Araştırma Komisyonu Başkanlığı ve Avrupa Konseyi’nde Türkiye temsilciliği görevlerinde bulundu. Valilik dönemini “İğneli Koltukta Dört Buçuk Yıl” adlı kitabında kaleme alan Aytaman, kadın hakları ve toplumsal eşitlik konularında öncü bir figür olarak kabul ediliyor.

Başkan Aras: “Geleceğin Kadınlarına İlham Verecek Değerli Bir Başarı Öyküsü”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belgesel hakkında yaptığı açıklamada, “Bu belgesel, yalnızca Türkiye’nin ilk kadın valisinin hayatını anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına bakış açısını da gözler önüne seriyor. Lale Hanım’ın hikâyesi, kadınların neleri başarabileceğinin en önemli göstergesidir” ifadelerini kullandı.