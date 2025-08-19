Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediyenin bu yıl ilk kez düzenlediği Mudanya Caz Festivali, Kerem Görsev Trio konseriyle sona erdi. Festival, yapılan gönüllü bağışlarla Mudanya Köy Akademisi Çocuk Merkezleri’nde eğitim gören çocuklara umut oldu.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Mudanya Caz Festivali, Tirilye Zeytinyağı Müzesi Bahçesi’nde gerçekleştirilen Kerem Görsev Trio konseriyle sona erdi.

Tarih ve cazın buluştuğu festival, yapılan gönüllü bağışlarla Mudanya Köy Akademisi Çocuk Merkezleri’nde eğitim gören çocuklara umut oldu.

14 Ağustos Perşembe günü başlayan festival, 4 gün boyunca Tirilye’nin tarihi atmosferinde sanatseverleri ağırladı.

Mudanya Belediyesi’nin, kentin ruhunu caz müziğinin evrensel ezgileriyle buluşturmak amacıyla düzenlediği festivalde; Ferit Odman Quintet, İmer Demirer Quartet, Cenk Erdoğan Trio ve son olarak Kerem Görsev Trio katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Mudanya ve Tirilye’nin kültürel kimliğini güçlendiren, sanatın erişilebilirliğini artıran ve toplumsal dayanışmayı öne çıkaran bir etkinlik olarak hafızalara kazınan festivale katılan sanatseverler, yaptıkları gönüllü bağışlarla Mudanya Köy Akademisi Çocuk Merkezleri’ndeki çocukların eğitim hayatlarına katkı sundu.

BAĞIŞLAR MUDANYA KÖY AKADEMİSİ ÇOCUK MERKEZLERİNE

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, festivalin gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlk defa yapılan bir işti. ‘Nerede yaparız, ilgi olur mu’diye tereddüt etmiştik. Ancak dört gün boyunca muazzam bir ilgi oldu. Bu ilgi bizi çok mutlu etti. Birbirinden değerli sanatçılarımızla çok güzel bir hafta geçirdik” dedi. Festivalin kırsal kesimde yaşayan çocuklar için de ayrıca bir önemi olduğunun altını çizen Başkan Dalgıç, “Türkiye’de hiçbir yerde olmayan bir proje gerçekleştiriyoruz. Mudanya Köy Akademisi Çocuk Merkezleri ile kırsal mahallelerimizdeki 3-5 yaş grubundaki çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Konserlerimiz ücretsizdi ancak sizlerin gönüllü katkılarıyla bu projemizi biraz daha genişletme fırsatı bulduk. Eylül ayından itibaren merkezlerimizin sayısını artıracağız” diye konuştu.