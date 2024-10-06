Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya Mütarekesi’nin 102. yıldönümü dolayısyla Mudanya Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, ÇEKÜL Vakfı ve Bursa Okulu iş birliğiyle düzenlenen ve iki gün süren Uluslararası Mudanya Mütarekesi ve Kültürel Miras Sempozyumu, ‘Belediye Başkanları ve Kent Konseyi Başkanları Forumu’ ile sona erdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında iki gün süren ve başlangıcı Tirilye Kültür Merkezi'nde kapanışı ise Mudanya Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirilen ‘Uluslararası Mudanya Mütarekesi ve Kültürel Miras Sempozyumu’na yurt içi ve dışından çok sayıda akademisyen katılım sağladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Tirilye Kültür Merkezi’nde 5 farklı oturumun düzenlendiği sempozyum, Mudanya Mütareke Meydanı’ndaki ‘Belediye Başkanları ve Kent Konseyi Başkanları Forumu’ ile sona erdi.

Başkanlar forumu öncesinde Raif Kaplanoğlu’nun “Dönemin Basınında Mudanya Mütarekesi”, Yüksel Akın’ın “Mudanya Maket Evleri” ve Yavuz Gerçekçi’nin merhum babası Foto Çetin Gerçekçi ile dedesi Foto Kemal Gerçekçi'nin koleksiyon ve arşivinden yararlanılarak hazırlanan "Mudanya Fotoğrafları ve Gazeteleri Sergisi" katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Yüksel Baysal’ın üstlendiği oturumda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ve Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan konuşmacı olarak katıldı.

Mudanya Mütarekesi’nin Lozan’a giden süreçte Türkiye’nin elindeki en önemli güç olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu sayede Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusunun elde edildiğini anlattı. Mudanya Mütarekesi’nin basite alınacak bir süreç olmadığını ifade etti. Bozbey, 9 gün süren mücadelenin sonunda kazanan tarafın Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirterek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İsmet İnönü’yü minnetle andı.

"KÜLTÜREL MİRAS KONUSUNDA SINIFTA KALMIŞIZ"

Mudanya’nın kültürel mirasının da konuşulması gerektiğini dile getiren Başkan Bozbey, Mudanya’nın yaklaşık 2 bin 800 yıllık tarihi birikime sahip olduğunu anımsatarak, "Üzgünüm ki kültürel miras konusunda sınıfta kalmışız. Birçok kültürel değerimizi kaybettik. ÇEKÜL’ün verdiği mücadele sonucunda kültürel mirasımız tekrar geri kazanılmaya başlandı. Mudanya Mütarekesi’ne sahip çıktığımız gibi geçmişten kalan değerlerimizi de korumak zorundayız. Geçmişte yapılan mücadeleleri kendimize örnek alarak geleceği oluşturma peşindeyiz. Kent konseyleri de halk ile resmi kurumlar arasında önemli sorumluluğu bulunan kurumlardır. Kent konseylerine bu anlamda büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, Mudanya Mütarekesi’nin gerçek değerini anlatabilmek için yola çıktıklarını, bu anlamda ciddi bir program hazırladıklarını belirtti. İlçede de büyük bir kültürel mirasa sahip olduklarını anlatan Başkan Dalgıç, “Mudanya çok özel bir yer. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve kültürel mirası gelecek nesillere taşımak istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, birçok kültürel mirasımızın tekrar kazanılması için bize destek oluyor. Derin bir işbirliği içerisindeyiz. Mudanya Mütarekesi bizim en önemli kültürel mirasımızdır" dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ile Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan ise, konuşmalarında Mütareke kentine ilişkin vurgular yaptı. Prof. Dr. Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti’nde özgür ve çağdaş bireyler olarak yaşanmasını Mudanya Mütarekesi’ne borçlu olduklarını belirtirken, Başkan Kozan ise, yürüttükleri çalışmalar ve projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Panelin sonunda Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim ederken, etkinliğe ev sahipliği yapanb Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise konuşmacılara zeytin ağacı hediye etti. Mudanya'daki Mütareke etkinlikleri sempozyumun ardından Edirne Kent Orkestrası’nın verdiği konserle devam etti.