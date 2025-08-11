İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Mobil İstihdam Aracı, iş arayanlarla işverenleri buluşturmak için her ay farklı bir ilçede hizmet verecek. Ağustos ayı boyunca haftada iki gün Buca Hasanağa Bahçesi’nde bulunacak araç; iş başvurusu, özgeçmiş hazırlama, mülakatlara hazırlık ve kariyer danışmanlığı gibi birçok hizmeti ücretsiz sunacak.İZMİR (İGFA) - Mobil İstihdam Aracı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi uygulaması kapsamında hayata geçirildi. Her ay farklı bir ilçede park edecek aracın ilk durağı ise Buca Hasanağa Bahçesi oldu. 11.00-16.00 saatleri arasında iş arayanlara iş başvurusu, özgeçmiş hazırlama, mülakatlara hazırlık ve kariyer danışmanlığı gibi ücretsiz destekte bulunan Mobil İstihdam Aracı, uygun nitelikteki adaylarla işverenler arasında köprü görevi görüyor. Ağustos ayı boyunca salı ve perşembe günleri saat 11.00-1600 arası Buca Hasanağa Bahçesi’nde olacak araç, daha sonra Gaziemir, Bornova ve Karabağlar’ın ardından 30 ilçenin farklı noktalarında konumlanacak.

“Aracımızın ziyaret edilmesi yeterli”

Uygulama hakkında bilgi veren Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, “İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi, Meslek Fabrikası kurslarından mezun olan ya da olmayan tüm iş arayanların iş başvurusunda bulunabilecekleri bir birim. Halkapınar’daki merkezimizde yer alan bu birimimizde iş başvurularını alıp işverenlerle buluşturuyoruz. Gelişen ve dijitalleşen dünya kapsamında kariyerimiz.com.tr adlı web sitemizi de hayata geçirdik. Web sitesi üzerinden de iş arayanları ve işverenleri buluşturmaya devam ediyoruz. Yerinde hizmet anlayışımızla da merkezimize gelemeyen veya dijital ortama mesafeli olanlar için Mobil İstihdam Aracı uygulaması projesini başlattık. Bu araçla İzmir’in 30 ilçesine belirli aralıklarla gidip iş arayanların iş başvurularını alacağız ve işverenlerle buluşturacağız. Ayrıca özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş alanlarına yönlendirme gibi hizmetlerimiz de bu aracın içinde olacak” dedi. Bütüncül hizmet anlayışı kapsamında iş arayan kişinin işveren tarafından belirlenen niteliklere uygun olmaması durumunda da Meslek Fabrikası’nın kurslarına yönlendireceklerini söyleyen Zeki Kapı, “Başvuru için sadece aracımızın ziyaret edilmesi yeterli. İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 4 bin kişinin işverenlerle buluşmasını sağlayarak istihdama katılımını sağladık. Mobil İstihdam Aracı ile de bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“İş bulma umudum yükseldi”

Mobil İstihdam Aracı’nı ziyaret ederek iş başvurusunda bulunan 27 yaşındaki Selver Koçbaba, “İş bulma konusunda umutsuzdum ama buradaki personel sayesinde umudum yükseldi. Ayakta durabileceğim ve yükselebileceğim bir kariyerimin olmasını istiyorum. Bir genç olarak bu proje nedeniyle çok mutlu oldum. Konum olarak araç çok uygun bir yerde. Bize çok rahat el uzatabiliyorlar. Gençlerin umutlarını kaybettiklerini görebiliyorum ama bu tür projelerle gerçekten yükselebileceğimizi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda destekte bulunacağına inanıyorum. Meslek Fabrikası, işverenlerle iş arayanlar arasında çok güzel bir bağ oluşturmuş. Web sitesinde sürekli yeni iş ilanlarına denk geliyorum” diye konuştu.

“Çok güzel bir hizmet”

45 yaşındaki Sevda Bayındır da eşini kaybettikten sonra iş hayatına atılmak durumunda kaldığı için Mobil İstihdam Aracı’nı ziyaret ettiğini belirtti. Bayındır şöyle konuştu: “Hayat şartlarının ne kadar zor olduğu ortada. Herkes bir şekilde tutunmaya çalışıyor. Eşimi yakın zamanda kaybettiğim için çocuklarımla beraber hayat mücadelesi içindeyim. Bu yüzden buraya gelip iş başvurusunda bulundum. Bugüne kadar çalışmadım. İnsan hayatta başına neler gelebileceğini kestiremiyor. Eşimi kaybettikten sonra güvenlik sertifikası aldım. Ayrıca gelinlik işleri ile uğraştım. Şu an güvenlik, el işçiliği, çaycılık gibi işler arıyorum. Burada çok güzel bir hizmet veriliyor. Personelin yardımıyla inşallah herkes gönlüne göre bir iş sahibi olur. Böyle bir hizmeti bizlere sunduğu için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a çok teşekkür ediyoruz.”

“Benim ülkemde böyle bir hizmet yok”

Mobil İstihdam Aracı’nın Cezayirli bir misafiri de vardı. 19 yaşındaki Mohamed Abdelhafid Benabdeallah, “Lisede dil bölümünü bitirdim. Üniversiteye gitmeyi düşünmüyorum ve şu anda iş arıyorum. Buraya görüşmeye geldim. İnşallah olumlu şekilde bana dönerler. Ben Fransızca, İngilizce, Arapça ve Türkçe biliyorum. Rehberlik, resepsiyon hizmetleri gibi bir iş arıyorum. Ben Türkiye’ye Cezayir’den geldim ve bu hizmeti çok iyi buldum. Benim ülkemde böyle bir hizmet yok. Çok memnun kaldım” ifadelerini kullandı.

“Bu projeler çok kıymetli”

Bucalı muhtarlar da artan işsizlik karşısında istihdam için köprü olan projeyi destekliyor. Buca Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Korkmaz, “Bu projede emeği geçen başta Dr. Cemil Tugay Başkanımız, daire başkanımız ve şube müdürümüze teşekkür ediyoruz. Muhtarlığımıza gelip iş aradığını söyleyen yurttaşlarımızı da buraya yönlendiriyoruz. Direkt iletişime geçiyorlar. Dönüşler olumlu olduğunda biz de çok mutlu oluyoruz. Bu gibi projeler çok kıymetli” sözlerine yer verdi.