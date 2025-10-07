Denizli Büyükşehir Belediyesi, Babadağlı el sanatları ustası Abdullah Yurtsever’in el işçiliği ile hazırladığı minyatür dokuma tezgâhlarından oluşan özel bir sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, tekstilin başkenti Denizli’nin kültürel mirasını yaşatmak ve el emeğini geleceğe taşımak amacıyla çok özel bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Babadağlı el sanatları ustası Abdullah Yurtsever’in tamamen el işçiliğiyle ürettiği eserlerden oluşan “Minyatür Dokuma Tezgâhları Sergisi”, Turan Bahadır Sergi Salonu’nda açıldı. Açılışa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkan Vekili Ali Marım, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EL EMEĞİ VE KÜLTÜRÜN TARİHSEL YOLCULUĞU SERGİLENDİ

Büyük bir özveriyle hazırlanan sergide, Babadağ’dan Uzakdoğu’ya, Arjantin’den Anadolu’ya kadar dünyanın farklı bölgelerinde kullanılan dokuma tezgâhlarının birebir minyatür modelleri yer alıyor. Hiçbir teknolojik yardım kullanılmadan, tamamen el işçiliğiyle hazırlanan bu eserler, dokuma kültürünün tarihsel yolculuğunu gözler önüne seriyor. Turan Bahadır Sergi Salonu’nda kapılarını açan “Minyatür Dokuma Tezgâhları Sergisi”, 11-16 Ekim 2025 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: “TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN YOLCULUĞUNU MİNYATÜR HALİYLE İZLEMEK BÜYÜK BİR KEYİF”

Sergi açılışında konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tekstil sektörünün Denizli için öneminden bahsederek geçmiş ve gelecek arasındaki köprünün koparılmaması gerektiğini ifade etti.

Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, “Bu şehrin dokusunda çok önemli bir yer edinen bir sektörün sergisini açmak gerçekten bir mutluluk kaynağı. Denizli’de binlerce insanın hayatına dokunan, on binlerce kişiye emeklilik imkanı sağlayan, hala binlerce emekçiyi bünyesinde barındıran dokuma sektörünün bu yolculuğunu minyatür haliyle izlemek büyük bir keyif. Geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan köprünün kopmadığı, hep birlikte geleceğe uzanan bir sürecin yaşatılmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.