Bornova Belediyesi, Her Yer Çocuk Derneği, Bornova Kent Konseyi ve Kızılay Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte çocuklar, Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde bilim dolu bir gün geçirdi.İZMİR (İGFA) - Çocuklar, astronomi ve fosil bilimi temalı atölyelerde gökyüzünü incelediler, milyonlarca yıl öncesine yolculuk yaparak dinozorlar hakkında bilgi edindiler. Eğlenerek öğrenen miniklerin heyecanı görülmeye değerdi.

Başkan Eşki: “Bilimle büyüyen nesiller, aydınlık bir geleceğin teminatıdır”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nin çocuklara bilimi sevdiren bir eğitim ortamı sunduğunu belirterek, “Bu merkezde çocuklarımız gökyüzüne bakmayı, merak etmeyi ve sorgulamayı öğreniyor. Bornova’da bilimin ışığında büyüyen nesiller yetiştiriyoruz. Bu tür iş birlikleriyle çocuklarımızın gelişimine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Mengüş: “Çocukların gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz”

Etkinlikte çocuklarla birlikte olan Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüş ise “Kent Konseyi olarak bilim, sanat ve doğa temalı etkinliklerle çocuklarımızın sosyal ve zihinsel gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz. Bu güzel organizasyon için Bornova Belediyesi’ne ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.