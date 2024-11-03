Milyoner'de nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL'lik soruyu açtıracak
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmaya Ankara'dan katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Duhan Başar Ahmedoğlu,...Devamı için tıklayınız
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