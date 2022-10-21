Yeni atanan ve tayin olan öğretmenlerle tanışarak kendilerine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Güney, öğretmenlere hitap ederek “Kıymetli Meslektaşlarım, ekibimizle birlikte şehrimize ve yeni görev yerlerinize uyum sağlamanızı kolaylaştırma gayretindeyiz.

Tertip ettiğimiz bu toplantının amacı da budur aslında. Aramıza yeni atanan öğretmenlerin çoğunluğunu okul öncesi öğretmenler oluşturuyor. Malum Bakanlığımız okul öncesi eğitime çok büyük önem veriyor.

Çünkü okul öncesi eğitim, gömleğin ilk düğmesidir. Birçoğunuz da köy okullarında çalışıyor. Köy okulları dâhil olmak üzere okullarımızın fiziki alt yapısı ve donatım malzemeleri bakımından eksiği olmadığını belirtmek isterim. Zaman zaman istemimiz dışında olan sorunlar ve zorluklarla karşılaşsanız da bunların üstesinden geleceğinize inanıyorum.

Yaşadığınız zorlukları aşarak öğrencilerimize yapacağınız dokunuşlar ve veliler üzerinde oluşturduğunuz etkiyle birlikte eğitimde istenen seviyeye geleceğimiz kanaatindeyim. Sizlere güveniyorum. Her zaman yanınızda ve yakınınızda olacağız.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’e İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet Güven, Serdal Salık, Şube Müdürleri Cuma Temel, Ali Aktaş ve Ramazan Demir eşlik ederek ilimizi teşrif eden öğretmenlere hayırlı olsun dileklerini ilettiler.