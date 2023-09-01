Geçtiğimiz günlerde kemoterapi ünitesini açılışına katılan Milletvekili Ateş, anjiyo operasyonu için çevre illere mahkumiyeti kaldıracak olan Kardiyoloji ünitesinin ihalesinin yapıldığını ifade ederek, Bayburt Devlet Hastanesi’ne yeni bir bölümün daha açılacağının müjdesini verdi. Ateş, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında Bayburt’a Fizik Tedavi Bölümü’nü kazandırdıklarını ve bu yeni bölüm için eski hastanenin planlandığını kaydetti.

Başta sağlık olmak üzere birçok alanda hizmetlerin Bayburt’a kazandırılmasında yoğun bir mesai harcayan Milletvekili Ateş, Havalimanı, Askeri Kışla, Göçmen Geri Gönderme Merkezi gibi yatırımların hizmete biran önce alınacağını ve bu yatırımların tamamına bağlı olarak Bayburt’ta işsizlik sorununa nokta koyacaklarını dile getirdi.

Ateş, Çoruh Nehri’nin, üzerinde yapılacak yeni projeler ve tarihi mekânlarda yapılacak restorasyon çalışmaları ile kentin turizm aksının genişleyeceğini belirtti.

Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, yatırımları konu başlıkları ile sıraladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bayburt Devlet Hastanesi

“*Yeni doktor atamaları ile hastanemizdeki uzman doktor açığını kapatıyoruz.

* Kemoterapi ünitemizin açılışını gerçekleştirdik.

* Kardiyoloji ünitesi ihalesi yapıldı. Faaliyet için gün sayıyoruz.

* Fizik tedavi ünitesi onayı alındı. Eski hastanemiz bina içlerinde ve bahçesinde yapılacak yenilikler ile Fizik Tedavi Ünitesi olarak hizmet vermeye devam edecek.

* Hastanenin yol ve park sorunu en kısa sürede giderilecek.

* Havalimanının açılması ile birlikte başka şehirlerden hastaların şehrimizde tedavi olacaklarını düşünüyorum. Hastanemizi dışarıdan hasta kabul edebilecek bir hastane haline getireceğiz.

* Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde yeni görevlendirmeler yaptık. Yeni düzenlemeler ile daha kapsamlı ve hızlı hizmet verebilecek.

Askeri Kışla

* Milli Savunma Bakanımız, Kıymetli hemşehrimiz sayın Yaşar Güler Paşamızın desteği ile askeri kışlamızda inşaatın sonuna yaklaştık. Sayın Bakanımızın katılımı ile 1 ay içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz.

Turizm

* Çımağıl Mağarası, Aydıntepe Yeraltı Şehri ve Sırakayalar Şelalesi yeniden restore edilerek turizme kazandırılacak.

Havalimanı

* Yüklenici müteahhit ve firma sahipleri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde hizmete girecek olan havaalanımızı en kısa sürede açılmasını sağlayacağız.

* Havalimanımız hem yolcu taşımacılığını, hem de turizm, hem istihdam anlamında Bayburt’umuza büyük katkı sağlayacak.

* Havaalanımızın hizmete girmesi ile Bayburt’umuz uluslar arası turizm aksının da bir parçası haline gelecek.

İstihdam

* Şehrimizin en önemli sorunlarından biri olan gençlerimizin işe girmesi ve iş bulma konusundaki problemleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşacak.

* İŞKUR’da yeni TYP programları da açıyoruz.

* Göçmen Geri Gönderme Merkezi’ne yeni elemanlar alınacak.

* Askeri Kışlası ve diğer birimlerimizle benzeri tesis ve diğer birimlerimizle benzeri tesis ve projelerimizle ve özel sektörün açacağı fabrikalar ile istihdam oluşturma konusundaki sıkıntılarımız giderilecektir.

Şehircilik

* Çoruh nehrimizin üzerinde yapılacak yeni proje ve destekleme programları ile Çoruh’u Bayburt turizminin önemli bir parçası haline getireceğiz.

* İnşaatı geçen hafta başlayan iki yaya ve iki taşıt köprümüz tarihi ve kültürel siluete uygun yapılarak Bayburt’umuzun turizm merkezi olma yolundaki hedefine katkı sunacak.

* TOKİ Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu gerek sanayi bölgesinde gerek dönüşüm bekleyen diğer bölgelerde olumlu neticeler aldık.

Gençlik ve Spor

* Devam eden Kapalı Spor Salonu inşaatımızın tamamlanması ile beraber gençlerimiz çok daha güzel bir ortamda spor yapma fırsatı bulacaktır.

* Bireysel spora verec9eğimiz destekle Bayburtlu evlatlarımız şehrimize her alanda madalyalar getirmesine vesile olacağız.

Göçmen Geri Gönderme Merkezi

İçişleri Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde Göç İdaresi Başkanlığımız gerekli ödeneği çıkarak ve merkezimiz 1 ay içerisinde hizmete alınacaktır.

Üniversite

* 15. yılını kutlamaya hazırlanan üniversitemiz büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. YÖK ile yaptığımız görüşmeler neticesinde üniversitemize yeni bir bölüm daha kazandırdık. Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini yürütecek olan Müzik Bölümü öğrenci alıyor.

* Elektrik- Elektronik, Endüstri, Gıda, İnşaat ve Makine Mühendislikleri Bölümlerimize 150 Uluslararası Öğrenci Kontenjanını üniversitemize kazandırdık Öğrenci sayımızı artırmak için görüşmelerimiz devam ediyor.