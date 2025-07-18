Bursa'da Memleket Partisi Mudanya İlçe Başkanı Heybet Arslan, ilçe başkanlığından istifa ettiğini ve 22 Temmuz’daki kurultay sonrası parti üyeliğini sonlandıracağını duyurdu. Arslan, Muharrem İnce’nin CHP’ye geçişini desteklediğini belirtti.BURSA (İGFA) - Memleket Partisi Mudanya İlçe Başkanı Heybet Arslan, 22 Temmuz 2025’te gerçekleştirilecek parti kurultayına ilçe başkanı olarak değil, kurultay delegesi olarak katılacağını açıklayarak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Arslan, kurultay akşamı parti üyeliğini de sonlandıracağını açıkladı.

Heybet Arslan, yazılı açıklamasında, gerek belediye başkan adayı gerekse ilçe başkanı olarak Mudanya için elimden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettiğini belirterek, kendisine güvenerek bu görevleri veren Genel Başkan Muharrem İnce’ye ve desteklerini esirgemeyen tüm Memleket Partililere teşekkür etti. Arslan, yeni siyasi mecralarda yoluna devam etmenin daha uygun olduğuna karar verdiğini ifade ederek, İnce’nin CHP'ye geçiş sürecini başından beri desteklediğini ve “baba ocağına” dönmesi gerektiğini savunduğunu vurgulayarak, “İnce’nin olmadığı bir yerde siyaset yapmayacağım” dedi ve kurultay sonrası yeni bir siyasi yolculuğa başlayacağını duyurdu.

Siyasi anlayışının yapıcı bir çizgide olduğunu, rakipleri karalamak yerine Mudanya’nın gelişimine odaklandığını belirten Heybet Arslan, “Mudanya, dünyanın en güzel ilçelerinden biri. Cumhuriyetin değerlerinin yaşandığı bu şehir, güzel insanların buluştuğu bir pencere. Tüm siyasi parti temsilcilerine, yönetim kurulu üyelerine, emeği geçenlere ve duyarlı yaklaşımıyla fark oluşturan Kaymakamımız Ayhan Terzi’ye teşekkür ediyorum. 31 Mart’ta halkımızın teveccühünü kazanan Belediye Başkanımız Deniz Dalgıç’a başarılar diliyor, tüm siyasi temsilcilerin Mudanya’nın kalkınması için Dalgıç’a destek olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yazılı açıklamasında Mudanya halkına da seslenen Heybet Arslan, açıklamasını, “Hayat size her zaman en iyisini versin, çünkü siz buna layıksınız. Yeni bir siyasi mecrada buluşmak dileğiyle, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diyerek noktaladı.