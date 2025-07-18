CHP Edirne İl Başkanı Av. Harika Taybıllı ve yönetim kurulu üyeleri, Üyüklütatar köyünü ziyaret ederek yerel üreticilerle bir araya geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Üyüklütatar köyünü ziyaret eden CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, köy kahvesinde üreticilerle yaptığı sohbetin ardından, tarlalarda emek veren çiftçilerle de görüşme fırsatı buldu. Başkan Taybıllı, "Üyüklütatar köyümüzde, üreticilerimizle bir araya geldik. Toprağın bereketine alın terini katan, zorlu koşullara rağmen yılmadan çalışan üreticilerimiz, bu ülkenin gerçek kahramanlarıdır" dedi.

Ekonomik darboğazın yaşandığı bu dönemde yerli üreticiyi desteklemenin önemine vurgu yapan CHP'li Taybıllı, "Sofralarımızda ithal ürünler yerine kendi topraklarımızda yetişen meyvelerin yer alması, yalnızca ekonomik değil; kültürel, sosyal ve vicdani bir duruştur" ifadelerini kullandı.

Kavun ve karpuz gibi temel yaz ürünlerinin, yerli üretimin simgesi olduğunu belirten Taybıllı, "Üreticinin yanında olmak, kırsal kalkınmanın temelini güçlendirmek demektir. Yerli üretimin sürdürülebilirliği için sorumluluğumuzun farkındayız ve bu bilinçle üreticilerimizin sesini duyurmaya, onların emeğine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.