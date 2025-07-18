MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Lider Devlet Bahçeli’ye bağlılık mesajı vererek, “Sadakat göstermeyenin bu teşkilatta yeri yok” dedi. Başkan Tokluoğlu, teşkilat içi birlik ve kararlılık vurgusu yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, yayımladığı açıklamada, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sadakatlerini yineleyerek teşkilat içi birlik mesajı verdi.

“Liderine sadakat gösteremeyenin bu teşkilatta yeri yoktur” diyen Başkan Tokluoğlu, partinin vizyonuna olan inancını vurguladı.

Tokluoğlu, “Şerefin tavizi olmaz. Sözün sözümüz, yolun yolumuzdur. Kartalın ufukta gördüğünü kümesteki tavuklara anlatamazsın” diyerek lidere bağlılığın önemine işaret ederek, “Nice fırtınalar koptu bu camianın başında, nice ihaneti sineye çekti. Susmak acizlik değil, vakti gelince konuşmak için sabırdır. Şimdi tavır koyma vaktidir!” sözleriyle kararlı bir duruş sergiledi.

“Onlar yalan söyleyecek, biz doğruları haykıracağız" diyen Başkan Tokluoğlu, "Onlar iftira atacak, biz sadakatle sancağımızı taşıyacağız. Onlar dönecek, biz Liderimizin izinde dimdik yürüyeceğiz” diyerek, bu davanın sahipsiz olmadığını, "Lidere sadakat, ülkücünün şerefidir” diyerek kaydetti.