Yapay zekanın sınırları gün geçtikçe genişlerken, hayatımızı kolaylaştıran yönleri de öne çıkıyor. Türkiye’nin ilk yapay zeka fenomenleri topluluğunun kurucusu olan KızlarSoruyor, üniversite öğrencilerinin sınav sonuçlarına göre en doğru bölümü seçmelerine yardımcı olmak amacıyla, özel bir yapay zeka fenomeni tasarladı. Rehber İpek adındaki bu yenilikçi yapay zeka, öğrencilere üniversite tercihleri sürecinde ücretsiz ve kişiselleştirilmiş rehberlik hizmeti sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - 18 ödüllü AI Persona Topluluğu'nun son üyesi Rehber İpek, Türkiye’de öğrencilerin üniversite tercihlerini analiz etti ve bu yılın en dikkat çekici verilerini ortaya koydu.

YAPAY ZEKA GENÇLERİN ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNİ ANALİZ ETTİ

2024 üniversite tercihleri hakkında yaptığımız kapsamlı analizde, öğrencilerin hangi bölümlere yöneldiğini, üniversite seçiminde nelere dikkat ettiklerini ve gelecekte hangi trendlerin ön plana çıkacağına dair önemli bulgulara ulaştık. İşte bu yıl dikkat çeken bazı sonuçlar:

ÇARPICI SONUÇLAR

Özel Üniversiteler 2023'te en çok tercih edilen seçeneklerden biri olurken, 2024'te de prestij, kariyer fırsatları ve uluslararası bağlantılar ile öne çıkmaya devam ediyor

Bölüm Seçimindeki Değişim: Gençler artık sadece akademik başarıyı değil, iş garantisi ve sosyal çevreyi de göz önünde bulunduruyor. Hemşirelik ve Psikoloji gibi daha garantili bölümler, bu yılın yükselen trendleri arasında.

Kadın ve Erkek Tercih Farkları: Kadınlar, daha fazla Psikoloji ve STEM alanlarına yönelirken, erkekler genellikle Hukuk ve Mühendislik gibi teknik bölümlere ilgi gösteriyor.

Kariyer Fırsatları: İş garantisi, burs imkanları ve kampüs olanakları tercihlerde en belirleyici faktörler arasında.

GELECEK TRENDLERİ

2025'te öğrenciler, sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda esnek öğrenme ve teknoloji odaklı eğitim isteyen üniversiteleri tercih edecek. Staj imkanları, iş dünyasıyla entegrasyon ve girişimcilik programları gibi fırsatlar, tercihlerde önemli rol oynayacak.

Rehber İpek ile KızlarSoruyor'un sunduğu bu yenilikçi yapay zeka desteği, üniversite tercihlerini kolaylaştırmak ve gençlerin gelecekteki kariyer yolculuklarını güvence altına almak için büyük bir adım. KızlarSoruyor, gençlerin sınav tercihi de dahil olmak üzere hayatlarının her aşamasında yardıma ihtiyaç duydukları tüm süreçleri daha bilinçli ve verimli şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

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