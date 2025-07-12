Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, cuma namazı öncesinde İstiklal Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, mahalle halkının düzenlediği aşure dağıtım programına katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Mahalle kültürünü, aşure geleneğini ve komşuluk ilişkilerini yaşatan etkinlikte vatandaşlarımızla sohbet eden Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, aşurenin paylaşmanın ve bereketin simgesi olduğunu belirtti.

Zafer Camii avlusunda gerçekleşen buluşmada vatandaşların ilgisiyle karşılanan Kahveci, “Bu tür etkinlikler hem geleneklerimizin yaşatılması hem de gönül köprülerinin kurulması açısından çok kıymetli. Emeği geçen vatandaşlarımızın ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle sakinlerinin kendi elleriyle hazırladıkları aşure, cuma namazına gelen vatandaşlarımıza ikram edilirken, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mahalle sakinleriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.