Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Sağlık Bakanı’na yaptığı konuşmada, Uzunköprü ilçesindeki 200 yataklı devlet hastanesinin 4 yıldır tamamlanamayan inşaatını gündeme getirdi. Milletvekili Akalın, Sağlık Bakanı'na sert eleştirilerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2018 yılında ihaleye çıkan, 2020'de yer teslimi yapılan ve 2023'te bitirilmesi gereken hastane inşaatının hala bitirilmemiş olmasını sert bir şekilde eleştiren Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, inşaatın temelinin üzerinden 4 yıl geçtiğini ve her yıl bitiş tarihi verildiğiini ancak inşaatın bir türlü tamamlanamadığından yakındı.



Uzunköprü halkının sağlık hizmetlerine neden bu kadar uzun süre erişemediğini sorduğunu ifade eden Milletvekili Akalın ,"Ne zaman bu hastaneye kavuşacaklar?" dyer sorarak, yerel halkın yaşadığı sağlık hizmeti sıkıntılarına çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Akalın, Enez ilçesindeki 10 yataklı hastanenin uzman doktor eksikliği ve ambulans sıkıntıları nedeniyle işlevini yerine getiremediğini belirtti.

Enez’in yaz aylarında nüfusunun 10-15 katı kadar turist ağırladığını hatırlatan Akalın, "Bu ilçeye yapılan yatırımın ardından hizmetlerin verilemiyor olması, yatırımın amacını sorgulatıyor. Enez’deki bu hastane bölgenin sağlık sorunlarına çözüm getirebiliyor mu?" şeklinde sert bir eleştiride bulundu.

Bu arada Keşan ilçesinin Edirne merkeze olan 115 kilometrelik mesafesinin özellikle acil sağlık durumlarında büyük bir risk oluşturduğuna dikkati çeken Akalın, şu anda Edirne ilinde sadece merkezde bulunan anjiyo ünitesinin, Keşan gibi büyük bir ilçede bulunmamasını eleştirdi. Akalın, bu eksikliğin kalp rahatsızlıkları gibi acil durumlar için büyük tehlike arz ettiğini vurguladı.

AİLE HEKİMLERİNE SIKI DENETİM: 'HEKİMLERİN REÇETELERİ EKONOMİK BASKI ALTINDA

Akalın, aile hekimlerinin reçetelerine yönelik getirilen ekonomik denetimlere de sert bir tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı'nın, hekimlerin reçetelerine müdahale edilmediğini belirtmesine rağmen, özellikle ilaç kullanımına ilişkin ortalamaların belirlenerek ödeme yapılmasının, hekimler üzerinde ciddi bir maddi baskı oluşturduğunu söyleyen Akalın, "Hekimler, reçetelerini bilimsel ve tıbbi gerekçelerle değil, ekonomik baskılarla yazmaya zorlanıyor. Bu durum, sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürebilir" dedi. Akalın, "Aile hekimlerinin görüşlerinin alınmadığı bir sistem, halk sağlığını tehdit edecektir. Bakanlık, bu konuda nasıl bir önlem almayı planlıyor?" diye sordu.