Çoruh Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongrede mevcut başkan Muharrem Baykal yeniden aday olmazken, seçime tek liste giren Turan Çalışkan MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı oldu.
Turan Çalışkan başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Barbaros Çeçen, Muharrem Kahraman, Alemdar Dursun, Garip Yazıcıoğlu, Rahman Katılmış, Münür Lüleci, Fırat Çil, Furkan Kırmızıoğlu, Aşkın Bulut Kahraman, Bahattin Salman, Fuat Temuçin, Murathan Durukan, Taha Antika, Hüsamettin Pekmezci, Mehmet Asan, Onurcan Budak. Kongreye MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Aydıntepe MHP İlçe Başkanı Eyüp Kardeş ve partililer katıldı.