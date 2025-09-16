Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Eylül Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay’ın kıyı bölgeleri ve Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Karadeniz’in iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Güney Ege kıyılarında ise rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli şekilde (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.