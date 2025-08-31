Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Ayvagediği Zafer Kupası Futbol Turnuvası’nın finalinde Ayvagediğispor, Yanparspor’u 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu.MERSİN (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Toroslar Belediyesi iş birliğinde Toroslar ile Akdeniz ilçelerinden 20 mahalle takımının katılımıyla düzenlenen ‘30 Ağustos Ayvagediği Zafer Kupası Futbol Turnuvası’nın final maçını izledi. Ayvagediği Futbol Sahası’nda oynanan turnuvanın kazananı, rakibi Yanparspor’u 4-0 skorla yenen Ayvagediğispor oldu.

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ, MERSİNLİLERİ BİR ARAYA GETİRMEYE DEVAM EDİYOR

Mersin Büyükşehir, sporu birleştirici bir güç olarak görmeye ve her yaştan yurttaşın sporla buluşması için destek sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen ‘30 Ağustos Ayvagediği Zafer Kupası Futbol Turnuvası’, hem genç yeteneklerin kendini göstermesine hem de mahalleler arası dayanışmanın artmasına katkı sağladı. Mersin’in farklı mahallelerinden gelen gençleri spor etrafında birleştiren turnuvada bugüne kadar toplam 48 maç oynandı. Turnuvanın final maçında ise Toroslar İlçesi’nin Ayvagediği takımı ile Akdeniz İlçesi’nin Yanpar takımı karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşma, futbolseverlere turnuvaya yakışır bir final heyecanı yaşattı. Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvanın kazananı 4-0 skorla rakibi Yanparspor’u yenen Ayvagediğispor oldu.

AYVAGEDİĞİ, ŞAMPİYONLUK KUPASI’NI BAŞKAN SEÇER VE BAŞKAN YILDIZ’IN ELİNDEN ALDI

Zafer Kupası’nda dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Turnuvada 4.’lük kupasını Civanyaylaspor’a Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız verirken; 3.’lük kupasını Tırtarspor’a Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır takdim etti. 2.’lik kupası ise CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer tarafından Yanparspor takımına verilirken; şampiyon olan Ayvagediğispor’un 1.’lik kupasını ise Başkan Seçer Başkan Yıldız birlikte verdi.