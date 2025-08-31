Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede başlattığı ulaşım hamlesiyle ilçelerin yol ağlarını modern bir görünüme kavuşturmaya devam ediyor. Yoğun tempoya Korgan ilçesinde devam eden ekipler 6 km’lik Tepealan-Çitlice ve Belalan Mahallesi bağlantı yolunda asfalt çalışması başlattı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan asfalt seferberliği sürüyor. Mahalle ve grup yollarını asfalt ve beton yollarla buluşturan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, on yılların sorunlarını bir bir çözüme kavuşturuyor. 19 ilçede belirli bir program çerçevesinde devam eden çalışmalarla vatandaşlara standardı yüksek bir ulaşımın kapıları aralanıyor.

3 MAHALLEYE HİZMET VERECEK

Yoğun tempoya Korgan ilçesinde devam eden ekipler, Tepealan-Çitlice ve Belalan Mahallesine ulaşım sağlayan 6 km’lik yol ağında asfalt çalışması başlattı. Toplam 3 km’lik bölümü tamamlanan güzergâhta ekipler geriye kalan 3 km’lik bölümün tamamlanması için yoğun mesai yürütüyor.

BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Öte yandan yapılan çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür eden mahalle sakinleri, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlere seçim döneminde söz vermişti. Sözleri tek tek yerine getiriyor. Allah ona ve ekiplerine kolaylıklar versin. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştular.