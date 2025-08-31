Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 10329 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteği Kararı’nda değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme ile KOBİ tanımına yeni giren işletmelere kefalet limit avantajı sağlandı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar’da önemli bir değişiklik yapıldı.

Karar, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un geçici 20’nci maddesi uyarınca yürürlüğe girdi.

Karara eklenen Geçici Madde 14 ile, 6 Ağustos 2025 tarihli ve 10182 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle KOBİ tanımına dahil olan işletmelere geçiş süreci kolaylığı tanındı.

Daha önce KOBİ tanımı dışında olan ancak yeni düzenlemeyle KOBİ kapsamına giren işletmeler, 31 Aralık 2025 tarihine kadar KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kefalet limitlerinden yararlanabilecek.