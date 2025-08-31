Trabzon'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayı yürüyüşü coşkulu bir kalabalığın katılımıyla gerçekleştirildi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü yapıldı. Kahramanmaraş Caddesi’nde başlayan ve Atatürk Alanı’nda son bulan yürüyüşe, Vali Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra, kent protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen katılımcılar, büyük bir coşkuyla bağımsızlığımızın sembolü olan Zafer Bayramı’nı kutladı.

BU GURURU PAYLAŞMAK BİZİM İÇİN ONURDUR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde sergilediği azim ve kararlılığın en büyük sembollerinden biridir. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğu aşabileceğinin göstergesidir. Bugün burada hemşehrilerimizle birlikte omuz omuza yürümek, bu gururu paylaşmak bizler için büyük bir onurdur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı minnet ve rahmetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi.