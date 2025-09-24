Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü asfaltlama ve yol iyileştirme çalışmalarıyla vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi sunuyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla, bozulma tespit edilen yollarda asfaltlama ve yol iyileştirme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Ekiplerin şehir merkezinde gerçekleştirdiği yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra, kırsal mahallelerde ve 13 ilçenin tamamında yol çalışmaları süratle tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

İletilen taleplere ve yapılan tespitlere göre çalışma yapılan yollar, yeni haliyle vatandaşlardan tarafından da beğeniyle karşılanıyor. Kent genelinde yol kalitesini artırmak ve vatandaşların güvenli, konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlamak amacıyla, asfalt çalışmaları planlı ve kesintisiz bir şekilde devam edecek.

SOĞUKSU CADDESİ YENİLENEREK TRAFİĞE AÇILDI

Vatandaşların daha güvenli ve daha konforlu seyahat edebilmeleri için, şehrin dört bir yanında ihtiyaç duyulan lokasyonlarda gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarıyla yolları yenileyen ekiplerin çalışma noktalarından birisi de Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş ve Alsancak Mahallesi sınırında bulunan Soğuksu Caddesi oldu.

Caddenin 900 metrelik kısmında çalışma yapan ekipler, ilk etapta deforme olan asfaltı freze ile kaldırarak zemin iyileştirme işlemi yaptı. Zeminin asfalta hazır hale getirilmesinin ardından sıcak asfalt serimini tamamlayan ekipler, aynı bölgede bulunan ve pazar sokağı olarak bilinen 77034 Sokak’ta 700 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serimi yaptı. Ekipler son olarak, toplam 1.600 metre uzunluğundaki yolun çizgilerini çekerek trafiğe açtı.