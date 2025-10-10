Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi kapsamında, 2025-2026 sanat sezonunda perdelerini bir kez daha çocuklar için açtı.

MERSİN (İGFA) - Sezonun ilk durağı Erdemli ilçesi oldu. Erdemli Üçtepe İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Erdemli Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘İki Bavul Dolusu’ adlı oyunu izledi.

Oyun, palyaço karakterler Hapşu ve Pırasa’nın kaçırdıkları trenle başlayan serüveni konu alıyor. Bencil davranışlarıyla arkadaşını zor durumda bırakan Pırasa’nın yaşadıkları; çocuklara dostluk, empati ve paylaşmanın önemini eğlenceli ve düşündürücü bir dille aktarıyor. Renkli dekorlar, eğlenceli karakterler ve düşündürücü sahnelerle buluşan öğrenciler, kimi zaman kahkahalarla güldü kimi zaman ise farklı duygulara kapıldı.

Etkinliğe katılan öğrenciler arasında hayatında ilk kez tiyatro izleme deneyimi yaşayan çocuklar da bulunurken, program keyifli ve unutulmaz anlara sahne oldu. Kültür ve sanatla dolu bir gün geçiren çocuklar, oyun sonunda oyuncuları uzun süre alkışladı. Şehir Tiyatrosu ekibi yalnızca merkezde değil, sezon boyunca ilçeleri de gezerek çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam edecek.

GÖNENLER: “ ‘TİYATRO SEYRETMEYEN ÇOCUK KALMASIN’ PROJEMİZ YENİDEN BAŞLADI”

‘İki Bavul Dolusu’ oyununun yönetmen ve oyuncusu Özgür Ahmet Gönenler, 2025-2026 sezonunda ‘Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın’ projesinin yeniden başladığını belirterek, “ ‘İki Bavul Dolusu’ adlı oyunumuz geçen senenin oyunuydu, ama şimdi aramıza 2 oyun daha katıldı. ‘Bisküvi Adam’ ve gençler için ‘Lokman Hekim’ oyunumuz, önümüzdeki haftalarda tiyatroseverlerle buluşacak. Daha önceki yıllardan ‘Gökkuşağının Altında’ adlı oyunumuz da yine bu sezon içinde çocukların seyrine sunulacak” dedi.

‘İki Bavul Dolusu’ oyununun çocuklara; paylaşım, saygı, birliktelik gibi deneyimleri kazandırdığını kaydeden Gönenler, “Çocuk bir arkadaşıyla sorun yaşayabilir. Oyunda bunu nasıl düzeltebileceğini görüyor, paylaşmayı öğreniyor. Eğlenceli bir oyun. Çocukların mutlu olduğunu düşünüyorum. Biz bugün Erdemli’de açılışımızı yaptık. ‘Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın’ projemiz kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde gösterilerimiz olacağı gibi; ilçelerimize de gidip oyunlarımızı sergileyeceğiz” diye konuştu.