Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz kurs merkezinde eğitim alan görme engelli Nazalin Selvi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazandı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini ilke edinerek özel bireylerin hayallerine ulaşmasına destek olmaya devam ediyor.Bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri, 17 yaşındaki görme engelli Nazalin Selvi’nin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nü kazanmasıyla yaşandı.

NAZALİN’İ DİĞER KURS MERKEZLERİ KABUL ETMEDİ, BÜYÜKŞEHİR İLE HAYALLERİNE KAVUŞTU

Hayalindeki üniversiteye yerleşebilmek için yıllarca dur durak bilmeden çalışan Nazalin, üniversite sınavına gireceği yıl görme engeline uygun eğitim veren özel kurs merkezi olmadığı için özel eğitim merkezlerine kabul edilmedi. Pahalı olan birebir derslere mecbur bırakılan Nazalin’in hayallerinin yolunu Büyükşehir’in uzman eğitimci kadrosu ücretsiz bir şekilde açtı. Sınıfta işlenen toplu derslerin dışında her branştan eğitimciden bire bir ders alma fırsatını yakalayan Nazalin, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nü kazanarak Mersinlilerin gururu oldu.

Nazalin yıl boyu Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde görme engeline uygun yöntemlerle eğitim aldı. Sesli anlatım ve Braille Alfabesi ile ders işleyen öğretmenler, onun akademik başarısının yanında moral ve motivasyonunu da destekledi. Her gün okuldan sonra kursa gelerek öğretmenleriyle birebir çalışan Nazalin, sevgi ve özveriyle harmanlanmış bir öğrenme sürecini tamamlayarak üniversiteye girmeye hak kazandı.

YALÇIN: “NAZALİN BİZİ VE AİLESİNİ GURURLANDIRDI”

Nazalin’in eğitim yılı başında kurs merkezine gelerek taleplerini anlattığını söyleyen Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Kurs Sorumlusu Avni Yalçın, “Nazalin durumunu izah ettiğinde biz öğretmenler olarak hiç yaşamadığımız tecrübeyle karşılaştık. Nazalin’e destek olmak istedik ve olduk da. Yıl boyunca deneme çözümlerinde, konu anlatımlarında, test çözümlerinde birebir yardımcı olduk” dedi. Görme engelli bir öğrencinin sınava hazırlanma sürecine eşlik etmenin kendileri için de bir deneyim olduğunu belirten Yalçın, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in dediği gibi, eğitimde fırsat eşitliği verildiğinde öğrencilerin neler başarabileceğini gördük. Nazalin de bu bağlamda hem kendisi hem de diğer arkadaşları için bir örnek teşkil etti. Bizi ve ailesini gururlandırdı” diyerek, öğrenciyi tebrik etti.