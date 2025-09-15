Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın tarımsal destek projeleri kapsamında üreticilere ulaştırdığı meyve fidanları, çiftçilerin gelir kapısı oluyor.MERSİN (İGFA) - Destekleme projeleri ile üreticilerin yanında olmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere ulaşacak meyve bahçelerinin de oluşmasına olanak sağlıyor.

Bölge genelinde tarımsal çeşitlilik faaliyetlerinin arttırılması, kıraç toprakların en iyi şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması ve hasat edilen ürünlerin çiftçi ailelere gelir sağlamasının amaçlandığı projeler, kasa kasa doldurulan ürünlerle başarı hikâyelerinin yazılmasını sağlıyor.

Başkan Vahap Seçer’in göreve geldiği 2019 yılından sonra hızla artış gösteren destek projeleri kapsamında 2020 yılında aldığı siyah incir fidanlarını yetiştiren Tarsus’a bağlı Eskişehir Mahallesinden Tunahan Karaboğaz da, hasadını yaptığı meyveleri satarak, gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor. Hasat edilen siyah incirler, oldukça kaliteli olmasından dolayı direkt ihracata gönderiliyor.

Durmaz: “Dağıttığımız her bir fidan yarınlara bırakacağımız en büyük miras”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz ise, “Dağıttığımız her bir fidan yarınlara bırakacağımız en büyük miras” diyerek projelerin sürdürülebilirliğine dikkat çekti. Durmaz, 2020 yılında Tarsus’ta 372 üreticiye yüzde 50 hibeli 12 bin 810 siyah incir fidanı, 2023 yılında ise 13 ilçede 478 üreticiye toplam 14 bin 654 siyah ve beyaz incir fidanı dağıtıldığını belirtti.